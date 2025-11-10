Máximo Menem relató experiencia paranormal tras la muerte de su padre

Máximo Menem Bolocco se sinceró con Pamela Díaz sobre la relación que tuvo con su fallecido padre Carlos Saúl Menem, expresidente de Argentina.

En el programa web "Sin Editar", el joven se sinceró sobre la partida de su progenitor, cuyo deceso ocurrió en febrero de 2021: "Yo agradezco que él se haya ido, porque lo estaba pasando muy mal (...) estaba enfermo y rodeado de gente que no le sumaba mucho", comentó.

Asimismo, el estudiante de arquitectura reveló un suceso paranormal que vivió siete meses después de la muerte de Menem, mientras se encontraba en una casa en la playa con sus amigos.

"Estábamos todos en el quincho, tomando algo, ya eran como las tres de la mañana. Todos se fueron con alguien, y yo quedé solo, con el perro", partió contando.

En este contexto, el hijo de Cecilia Bolocco señaló que algo llamó su atención: "Me giré y miré hacia un ventanal chico que daba al mar. Se veían las luces, todo tranquilo. Y te juro por mi vida que miro, no sé por qué, y vi a mi papá ahí. ¡Lo vi en la ventana!".

Cabe mencionar que Menem Bolocco aclaró que esa noche "solo habíamos tomado, nada raro. Veo esto, quedé paralizado y me puse a llorar. Pero nunca más me pasó algo así, fue solo esa vez".