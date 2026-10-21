Parived se niega a dejar departamento por el que demandaron a Tonka Tomicic

Un importante antecedente sobre la demanda interpuesta por el banco Bice en contra de Tonka Tomicic por la restitución de un departamento que arrendaba la animadora.

Según detalla Lun, la hoy rostro de Mega presentó su defensa ante esta acción judicial y allí señaló que es Marco Antonio López "Parived", su exmarido, quien reside en el inmueble y se niega a devolverlo.

El departamento en cuestión se encuentra ubicado en la comuna de Vitacura y fue utilizado por el matrimonio durante los últimos años de su relación. Originalmente el inmueble había sido comprado por Tonka Tomicic, pero luego fue vendido al Banco Bice con un contrato de arrendamiento con opción de compra.

En los últimos meses el banco ha interpuesto diversas acciones legales ante varias cuotas impagas en 2025. Ante eso Tonka Tomicic aseguró en su defensa que ha hecho todo lo posible por devolverlo, pero "su falta de entrega material no responde, por tanto, a una voluntad de mantener su ocupación ni de obstaculizar la restitución perseguida por BICE".

En ese sentido la animadora "se allana a la pretensión de restitución material de los Inmuebles formulada por BICE y manifiesta su voluntad de colaborar para que aquella se materialice a la brevedad. En consecuencia, no formulará oposición a las medidas de ejecución que legalmente procedan para obtener su desocupación y entrega".