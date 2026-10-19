Banco demandó a Tonka Tomicic por no entregar departamento arrendado

El Banco BICE demandó a la animadora Tonka Tomicic por la no entrega de un departamento que arrendaba en la comuna de Vitacura, buscando la restitución inmediata del inmueble.

La acción judicial, interpuesta ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, también incluyó tres estacionamientos y dos bodegas del mismo edificio, cuya fecha de entrega expiró el pasado 6 de septiembre, informó Teletrece.

De acuerdo con el texto, la conductora de "¿Volverías con tu ex? 2" firmó un contrato de arriendo el 31 de agosto de 2018 con la parte demandante, pero esta última, el 17 de octubre de 2025, inició un juicio de término del citado contrato.

En aquel proceso se estipuló que la figura televisiva estaba obligada a entregar los inmuebles arrendados en la citada fecha de septiembre, pero ella no cumplió con su obligación al terminarse el plazo.

Por este motivo, la entidad bancaria presentó una demanda ejecutiva contra Tomicic para lograr la restitución del departamento, los estacionamientos y las bodegas, ya sea de forma inmediata o en el plazo que decrete el tribunal.

Aunque desde 2025 es rostro de Mega, la figura televisiva estuvo mucho tiempo alejada de las pantallas tras verse salpicada por el "caso Relojes". Si bien logró salir del mediático caso, ya que la Fiscalía no presentó cargos contra ella, enfrentó dificultades económicas que aún la obligan a conseguir "más pitutos".