Rapero Lil Nas X fue hospitalizado y arrestado tras agredir a un policía

El rapero Lil Nas X, conocido por temas como "Old Town Road" y "Montero (Call Me By Your Name)", ha encendido las alarmas tras protagonizar un escándalo bajo los efectos de las drogas.

De acuerdo a CNN, el artista fue arrestado en Los Ángeles, California, luego de vagar en ropa interior por Ventura Boulevard, alrededor de las 04:00 AM.

En un vídeo obtenido por TMZ, se puede ver al autor de "Industry Baby" caminar con "paso errático", asegurando que iba "de camino a una fiesta".

Tras esto, Montero Lamar Hill, nombre real del cantante, terminó siendo arrestado después de golpear a oficiales de la policía.

Además, el ganador del Grammy fue llevado a un hospital cercano debido a una presunta sobredosis, siendo puesto en custodia luego de recibir atención médica.

Previamente, Hill se había referido a sus problemas con las adicciones al inicio de su carrera, afirmando a Variety que, tras varias "luchas personales", se sentía "más conectado con el universo y a tomar todo como una señal".