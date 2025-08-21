Rapero Lil Nas X fue hospitalizado y arrestado tras agredir a un policía
Antes de su detención, el autor de "Old Town Road" fue visto vagando semidesnudo por Los Ángeles.
El rapero Lil Nas X, conocido por temas como "Old Town Road" y "Montero (Call Me By Your Name)", ha encendido las alarmas tras protagonizar un escándalo bajo los efectos de las drogas.
De acuerdo a CNN, el artista fue arrestado en Los Ángeles, California, luego de vagar en ropa interior por Ventura Boulevard, alrededor de las 04:00 AM.
En un vídeo obtenido por TMZ, se puede ver al autor de "Industry Baby" caminar con "paso errático", asegurando que iba "de camino a una fiesta".
Tras esto, Montero Lamar Hill, nombre real del cantante, terminó siendo arrestado después de golpear a oficiales de la policía.
Además, el ganador del Grammy fue llevado a un hospital cercano debido a una presunta sobredosis, siendo puesto en custodia luego de recibir atención médica.
Previamente, Hill se había referido a sus problemas con las adicciones al inicio de su carrera, afirmando a Variety que, tras varias "luchas personales", se sentía "más conectado con el universo y a tomar todo como una señal".
#BREAKING ‼️ Lil Nas X Roams L.A. Street Nearly Naked at 4 AM, Hospitalized for Possible ODhttps://t.co/Un5lNrDLpI pic.twitter.com/7TwsHkj1tN— TMZ (@TMZ) August 21, 2025