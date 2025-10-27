Roxana Muñoz cargó contra Kike Acuña tras entrevista en "Primer Plano": "Hacía daño"

La exmodelo Roxana Muñoz criticó duramente a su expareja Kike Acuña, luego de que este brindara una entrevista en "Primer Plano" hablando de su presente.

A través de sus stories de Instagram, Muñoz reveló que el exfutbolista no había asistido a una audiencia de mediación por la hija que tienen en común.

"Nos dejó esperando a todos por mucho rato, no contesta el teléfono, el próximo jueves tenemos una última oportunidad, por favor díganle que se presente, para llegar a un acuerdo por la pensión de nuestra hija", dijo la exchica reality.

En esa línea reveló que "hace 7 años lo demandé, paga una pensión, atrasada, pero la paga, son 170 y tanto mil pesos, ahora está dando 200 mil pesos, pero es hace mucho tiempo".

Más tarde relató que "yo estoy sola con mi hija, estamos en el sur de Chile, sacándonos la cresta para salir adelante", y apuntó a Acuña diciendo que "es fácil para una persona que deja niños por ahí botados y desaparece, y no es responsable con sus hijos".

"¿Qué regaló 7 casas? No, este gallo piensa que la gente es huevona, no creo que la gente sea tan ingenua, de creerle a este tipo. La gente tiene memoria de todo el daño que hizo, no solo por el alcohol. No solamente alcohólico hacía daño, sino que también sobrio hacía daño", concluyó Muñoz.