Song Young-kyu, actor surcoreano, fue hallado muerto en su auto

Song Young-kyu, popular actor surcoreano de series como "Big Bet", fue encontrado muerto este lunes.

De acuerdo a la policía, el cuerpo del intérprete fue hallado dentro de su auto durante la mañana, en un estacionamiento residencial de Yongin, al sur de Seúl.

En este contexto, las autoridades han señalado que no hay indicios de criminalidad ni se ha encontrado una nota de suicidio.

Sin embargo, se abrirá una investigación para descubrir las causas detrás del deceso del artista.

Con tres décadas de carrera, Song fue parte de series surcoreanas como "Extreme Job", "Big Bet", "Hwarang", "Destined With You", "Tale of the Nine Tailed", entre otras populares producciones.

En tanto, el pasado junio, el actor fue imputado por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que provocó su salida de las series "The Winning Try" y "Shopping I", así como de una obra de teatro.