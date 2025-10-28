Tachuela Chico está internado tras sufrir infarto: Pastelito pidió orar por su padre
El payaso, que estaba participando en el Festival Internacional de Circo, se encuentra hospitalizado.
El artista circense Agustín Maluenda Quezada, mejor conocido como Tachuela Chico, se encuentra internado en una clínica tras sufrir un infarto durante el Festival Internacional de Circo, en Italia.
Durante el programa "Fiebre de Baile", Agustín "Pastelito" Maluenda Ríos, su hijo, confirmó la noticia, tomándose un minuto para saludarlo: "Quiero tomar un poquito de mi tiempo para saludar a mi papá. Mi papá está en la clínica Alemana ahora. Lo llevamos de urgencia", comentó.
Bajo esta línea, detalló que "no sabía qué tenía. En Italia en el Festival Internacional de Circo, supimos que había sufrido un infarto allá".
Pese al susto, Pastelito afirmó que, como familia, se sienten agradecidos: "Dios le da una nueva oportunidad para vivir y eso nos tiene muy felices porque mi papá es un hombre fuerte, es un hombre que ha dedicado su vida a hacer reír y creo que va a seguir por muchos años más".
"No queríamos decir nada, pero creo que mi papá se merece que la gente sepa que está pasando y como nosotros somos creyentes pedimos que oren por mi papá porque tiene una operación muy complicadita", agregó Maluenda, dedicando su presentación a su padre.