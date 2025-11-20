Síguenos:
Tópicos: Magazine | Streaming

31 Minutos rompió un Récord Guinness en la premiere de "Calurosa Navidad"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película debutará este viernes 21 de noviembre en Prime Video.

31 Minutos rompió un Récord Guinness en la premiere de
31 Minutos siguió sumando hitos a su gran año al romper un Récord Guinness durante el estreno mundial de su nueva película "Calurosa Navidad".

El proyecto musical realizó una particular alfombra roja en Matucana 100 por la que desfilaron más de 120 títeres, incluyendo a queridos personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Freddy Turbina, Calcetín Con Rombos Man, Patana, Guaripolo y Mario Hugo, entre otros.

En el lugar había una inspectora de Guinness que confirmó que 31 Minutos rompió el récord de la mayor cantidad de títeres desfilando en una alfombra roja.

"Calurosa Navidad" se estrenará en Prime Video este viernes 21 de noviembre.

