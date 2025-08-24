Asistente de producción de Emily in Paris muere en pleno set

Una muerte en el set conmocionó al equipo de la serie de Netflix "Emily in Paris". Diego Borella, asistente de dirección de 47 años, falleció tras sufrir un colapso durante el rodaje.

En concreto, sufrió un infarto fulminante la tarde del jueves 21 de agosto, mientras el equipo se preparaba para grabar una de las últimas escenas en el hotel Danieli, en Venecia, Italia.

En el lugar, los médicos intentaron reanimar a Borella, pero no lograron salvarlo y falleció alrededor de las 19:30 horas locales.

"Estamos profundamente tristes por la repentina partida de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. Nuestros corazones están con su familia y sus seres queridos en este momento increíblemente difícil", aseguró Paramount Television Studios en un comunicado.

Las grabaciones fueron suspendidas temporalmente, pero luego se reanudaron.

Cabe recordar que la quinta temporada de la serie estará disponible el 18 de diciembre en Netflix, con Lily Collins como protagonista.