"Stranger Things": ¿A qué hora estrena la temporada 5 en Chile?

El esperado final de "Stranger Things" está cada vez más cerca y es que, después de tres años de espera, la quinta temporada llega a Netflix este miércoles.

La trama del nuevo ciclo, ambientado a finales de 1987, seguirá al grupo intentando encontrar y matar a Vecna (Jamie Campbell Bower). No obstante, la misión del equipo se complicará cuando tropas militares lleguen a Hawkins tras la apertura de las grietas, asechando a Once (Millie Bobby Brown).

Además, conforme se acerca el aniversario de la desaparición de Will Byers (Noah Schnapp), la pandilla deberá luchar por última vez contra una amenaza mortal.

Cabe recordar que la última temporada de la historia, dividiva en ocho episodios, aterrizará en el streaming en tres volumenes:

Episodios 1 al 4: 26 de noviembre

Episodios 5 al 7: 25 de diciembre

Episodio final: 31 de diciembre

¿A qué hora llega Stranger Things a Netflix?

La serie de los hermanos Duffer estará disponible en Netflix a partir de las 22:00 horas, hora de Chile.