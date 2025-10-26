Julio César Rodríguez quiere transformar a Chilevisión en el "canal de todos los chilenos"

A casi cinco meses de haber asumido y tras un exitoso mes de octubre con "Fiebre de baile", Julio César Rodríguez ofreció su primera entrevista en su rol de director de programación de Chilevisión.

El también rostro del canal habló con The Clinic y aseguró que "me gustaría que la gente viera a Chilevisión como un canal popular, diverso y emocional, que combina noticias, coyuntura, nostalgia, humor y cercanía".

"Creo que le podemos meter un relato a Chilevisión y ser canal de todos los chilenos de verdad. Ser el canal de los chilenos es identificar sus gustos y sus dolores, identificar qué están sintiendo, identificar cuáles son sus carencias, identificar cómo les gusta entretenerse. Y es difícil, porque Chile es variopinto, gigante. Pero hay un sentimiento común", agregó.

Justo antes de asumir este puesto, Rodríguez recibió una importante oferta por parte de Mega, la que terminó descartando por "aceptar un desafío de una épica, de un canal que quiero mucho (Chilevisión)".

"Tenía mucha fe en que le podíamos dar una impronta distinta al canal. En generar contenidos que realmente hagan eco en la gente más sencilla de Chile. Creo que la televisión es para gente sencilla, y no hablo de plata", sostuvo.

En ese sentido realizó una dura crítica al modelo actual y apuntó a que "de repente, en la televisión, yo veo que hacer televisión es trabajar para las marcas, para los avisadores o para los gustos personales, que son mucho más sofisticados. Pero yo sí creo en una televisión con vocación popular, sencilla, entretenida, llena de color y que sea muy heterogénea".

Los planes de JC en Chilevisión

Pese a la inminente venta de Chilevisión por parte de Paramount Skydance Corporation y a un futuro cambio de dueño, Julio César Rodríguez ya proyecta su trabajo para los próximos meses.

Además de llevar a "¿Cuánto vale el show?" a emitirse en vivo, el director de programación apostará por los festivales de verano, comenzando con la transmisión de la Fiesta de Fin de Año en Valparaíso el 30 y 31 de diciembre.

"Y de ahí no paramos más hasta marzo. Vamos a tratar de tener seis o siete festivales, la mayoría de los fines de semana del verano. Todos, a excepción del que licitamos, que es el de Las Condes, son de regiones. Vamos a ir a Chanco, a la Patagonia, ojalá a Limache, ojalá al norte. En esos seis fines de semana vamos a mostrar la verdad de lo que pasa en Chile. Para mí es clave, es vital. Es un proyecto editorial", adelantó.