Los chilenos que triunfaron en los Premios Martín Fierro 2025

Este domingo, se llevó a cabo la entrega de los premios Martín Fierro Latino 2025 en Miami, donde animadores y programas chilenos lograron llevarse seis categorías.

En la ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Canal 13 logró llevarse cinco estatuillas.

El animador Martín Cárcamo logró llevarse la categoría de Mejor Presentador de Televisión, además de convertirse en el primer chileno en llevarse el Martín Fierro de Oro, máximo galardón otorgado a grandes comunicadores de Latinoamérica.

En tanto, el reality "Mundos Opuestos" logró convertirse en el Mejor Reality, imponiéndose sobre títulos como "Esto es Guerra" de Perú y "La Isla" de Estados Unidos.

Por su parte, Priscilla Vargas se quedó con el premio a la Mejor Presentadora de Televisión por su trabajo en el matinal "Tu Día", programa que también triunfó con la estatuilla a Mejor programa Magazine.

Asimismo, "¡Ahora Caigo!" de TVN logró quedarse con el premio a Mejor Programa de Humor y Entretenimiento, siendo Daniel Fuenzalida el encargado de recoger el galardón.

Chilenos que brillaron en los Martín Fierro 2025

Mejor presentador de televisión: Martín Cárcamo – Canal 13

Mejor presentadora de televisión: Priscila Vargas – Canal 13

Mejor reality show: "Mundos Opuestos" – Canal 13

Mejor programa Magazine: "Tu Día" – Canal 13

Mejor programa Humor y Entretenimiento: "Ahora Caigo" – TVN

