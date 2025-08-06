Matinales fueron agredidos y amenazados durante despacho en Barrio Meiggs

Este miércoles dos equipos periodísticos sufrieron agresiones mientras despachaban en vivo desde el Barrio Meiggs.

Hasta ese lugar de Santiago llegaron varios equipos de prensa para registrar la masiva incautación de productos falsificados comandadas por el Municipio. Mientras reportaban los hechos, un grupo de desconocidos se les acercó para entorpecer su trabajo.

Por su parte el periodista Rodrigo Pérez del matinal "Tu día" de Canal 13 fue amenazado por un sujeto que le exigió dejar de grabar. "Dímelo en cámara", lo encaró el comunicador, mientras el hombre se ocultaba entre la multitud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tu Día (@tudia13)

"Lo que pasa es que me están diciendo que si nosotros grabamos hacia allá, salimos de aquí sin cámara", explicó Pérez tras el encontrón.

Por otro lado Roberto Saa de "Mucho Gusto" de Mega denunció, con imágenes, que a él y a su equipo le habían lanzado piedras para que dejaran de grabar. "Los tipos se creen dueños del lugar. Me dicen 'lárgate de acá inmediatamente'. Yo le digo '¿por qué? ¿me estás amenazando?' Y me dice 'si, se tienen que ir de acá inmediatamente'", relató el periodista.