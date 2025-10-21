Fernando Solabarrieta se restó de actividad en "El Internado" por su problema de adicción

El periodista Fernando Solabarrieta protagonizó una particular situación en el más reciente episodio de "El Internado", el reality de Mega donde concursa actualmente.

Todo ocurrió durante una actividad grupal en la que los participantes realizaban una cata de vinos. Fue allí cuando el ex TVN intervino para explicar su situación con un vaso de gaseosa en mano.

"Me estoy restando de la actividad. Mega me ha preguntado si quiero participar o no, y sí, me ha sido difícil porque siento olores, siento la satisfacción de los chicos, y me cuesta. De hecho hubo un momento que se me hizo agua la boca", confesó Solabarrieta delante de sus compañeros.

Luego agregó que "pese a que me permitieron no estar, yo quise porque estoy en un momento de mi rehabilitación en la que yo puedo enfrentar esto, porque no tiene sentido que todo el mundo me tenga que esconder las cosas. Yo tengo que estar en estas situaciones".

Tras su sincero discurso, Fernando Solabarrieta recibió un caluroso aplauso de todos sus compañeros.

La adicción de Solabarrieta

En 2023, y tras años alejado de la televisión, Fernando Solabarrieta habló en el programa "PH" sobre sus problemas de adicción y de cómo estos le costaron su vida profesional y personal.

"Es una lucha diaria, es permanente, y es hacerse cargo de una enfermedad", señaló el comunicador en aquella ocasión.