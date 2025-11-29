Así fue el regreso de La Oficina del Jappening con Ja en la Teletón 2025

El clásico sketch "La Oficina" del Jappening con Ja regresó en gloria y majestad durante el trasnoche de la Teletón 2025, dando uno de los momentos más comentados de la jornada solidaria.

La presentación reunió a rostros históricos junto a comediantes y rostros del espectáculo actuales, quienes dieron vida a nuevas versiones de los personajes más recordados. Luis Slimming destacó interpretando al "señor Zañartu Jr.", mientras que Patricio Torres volvió como su clásico "Peñita", acompañado esta vez por su sucesor en la escena, "Feñita", rol a cargo de Pollo Castillo.

La "Srta. Cotetita" estuvo en manos de Gissella Gallardo, mientras que María Luisa Godoy sorprendió interpretando a la sobrina de "Gertrudis".

A eso se sumó Martín Cárcamo como "Canitrot Jr." y Eduardo Fuentes como "Cacho Escalona Jr.", quienes se integraron al homenaje con guiños humorísticos a la oficina más caótica de la TV. También participaron Sammis Reyes como "Juan Segura" y el actor Rodrigo Muñoz en el papel de "Espina".

En tanto, los más ovacionados fueron los históricos Fernando Alarcón (Canitrot), Marilú Cuevas (La Monona) y Torres (Peñita), quienes recibieron un reconocimiento especial por su legado.

La escena incluyó guiños al programa original, incluyendo clásicos como las discusiones en la oficina y los tics de sus personajes más queridos. La actuación cerró con la tradicional canción "Ríe", como tributo al legado humorístico del espacio.