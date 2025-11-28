Síguenos:
Teletón

Easykid dará primer concierto chileno dentro de Fortnite por la Teletón

Redacción Cooperativa

La iniciativa busca acercar la cruzada solidaria a las audiencias jóvenes a través de un espectáculo interactivo y desafíos digitales con premios exclusivos.

Easykid dará primer concierto chileno dentro de Fortnite por la Teletón
La Teletón 2025 se renueva con una experiencia digital inédita con el lanzamiento de "Gamers por Chile IV: La esperanza suena en todo Chile", que incluye el primer concierto chileno realizado íntegramente dentro del videojuego Fortnite, con el cantante Easykid como protagonista.

El escenario digital recrea el Estadio Nacional a escala y permite a los jugadores interactuar con un avatar de Easykid que refleja sus rasgos, movimientos y estilo. Los participantes deberán superar desafíos para recolectar "monedas de la solidaridad", conectando el entretenimiento con la acción solidaria.

Quienes completen el juego y suban sus puntajes en bancochile.cl podrán acceder a sorteos de premios exclusivos, incluyendo un Setup Gamer completo, una PlayStation 5 Slim con dos juegos, una Nintendo Switch con juego, pases dobles para Lollapalooza Chile 2026, y paquetes de paVos, la moneda virtual de Fortnite.

Los interesados pueden ingresar al mapa "Gamers por Chile 4" o usar el código 6588-9180-7823, depositar sus monedas, subir su puntaje y participar por los premios, mientras disfrutan de un concierto digital histórico dentro de Fortnite.

