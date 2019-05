Candidato de Cristina Fernández negó ser su "títere"

El candidato a las primarias para las elecciones presidenciales argentinas, Alberto Fernández, cuya compañera de fórmula como vicepresidenta será la ex presidenta Cristina Fernández, respondió a los cuestionamientos y descartó de plano ser una carta "títere" de la otrora mandataria.

El precandidato a presidente, que estuvo varios años distanciado de la viuda de Kirchner, fue su jefe de Gabinete solo unos meses, hasta que en julio de 2008 presentó su renuncia tras el polémico rechazo en el Senado -con el amparo del vicepresidente de entonces- de un proyecto oficialista que buscaba aplicar un nuevo sistema impositivo al comercio de la soja.

Este domingo salió al paso de las suspicacias tras el anuncio de Cristina Fernández de competir por la Vicepresidencia, y replicó que "lo que a muchos les cuesta entender es que dos personas que se aprecian, se valoran y se respetan, un día puedan encontrar un punto de acuerdo, para trabajar juntos como lo hicieron años antes, y a mí me pasó eso con Cristina".

"No le presto mucha atención" a las críticas, dijo el aspirante a la Presidencia, y aseguró que "cuando tuve diferencias con Cristina me fui, cuando tuve que criticarla la critiqué, cuando tuve que reencontrarme me reencontré, y gracias a Dios soy un tipo grande que sabe plantear sus cosas".

"Es muy raro -fustigó- porque hasta la semana pasada yo era un tipo capaz de intuir tanto sobre Cristina, que hasta parecía que tenía la capacidad de influir sobre Cristina, y hacerle ser lo que ella no era, y ahora soy un títere de Cristina. Son cosas que escriben, a veces hay que llenar páginas".

"Que Cristina me acompañe me da mucha fuerza, no me preocupa", subrayó Alberto.

"Macrismo destructivo"

Asimismo, arremetió contra el actual presidente, Mauricio Macri, quien reaccionó al anuncio de la precandidatura de Cristina Fernández, su predecesora en la Casa Rosada, y planteó que "volver al pasado sería autodestruirnos".

"Lo que Macri dice es por él, porque nada es más destructivo que el macrismo en el poder, nada ha sido más destructivo para la Argentina", sentenció Alberto Fernández.

Los dos Fernández acudirán en una misma fórmula presidencial a las llamadas primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que se celebrarán el próximo 11 de agosto y en las que los ciudadanos definirán mediante su voto cuál de todos los aspirantes a un mismo cargo que presenta cada partido será el candidato para participar en los comicios generales de octubre.