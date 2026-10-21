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Tópicos: Mundo | Argentina | Javier Milei

Indirectamente, casa real española le cerró la puerta a Milei

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

El presidente argentino quería reunirse con Felipe VI, pero debía ser con Pedro Sánchez, a quien llamó "delincuente" y "corrupto".

Indirectamente, casa real española le cerró la puerta a Milei
 EFE

El jefe de Estado argentino quería ver al rey, pero a solas, y la Zarzuela le recordó el protocolo habitual.

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Sin negar la solicitud, el Palacio de la Zarzuela le cerró la puerta al presidente argentino Javier Milei, quien quería reunirse con el rey Felipe VI durante su viaje a España; algo que por práctica usual debía incluir al jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

Como con Lula da Silva, Milei también ha insultado a Sánchez, llamándolo "impresentable dictador,delincuente" y "corrupto", buscaba un encuentro en solitario con el monarca.

Fuentes de la Zarzuela dijeron a EFE que el interés del mandatario argentino de ver al rey fue hecho llegar "de manera informal" por la Casa Rosada, tal como en otros viajes de Milei a España.

Y, como en esas ocasiones, se recordó la práctica habitual en las visitas de cualquier jefe de Estado: que un encuentro con el rey debe necesariamente ir acompañado de otro con el presidente del gobierno español.

En un encuentro organizado a primera hora por Nueva Economía Fórum, Milei estaba confiado en poder encontrarse con Felipe VI, pero "por distintas circunstancias no he podido verlo; tengo una excelente relación con el rey y espero en algunas de las visitas poder tener la posibilidad de visitarlo", declaró el libertario.

El presidente argentino llegó a Madrid para también participar en un acto en la Universidad Rey Juan Carlos y a una reunión con representantes de la Fundación Disenso, vinculada al partido ultraderechista Vox; incluyendo además una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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