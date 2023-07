Se conocieron en Tinder: Pareja de ancianos se casa a sus 90 y 83 años

Dos ancianos de Argentina decidieron unirse a Tinder para probar su suerte, y terminaron casándose.

Se trata de Emiliano Bussano y Liria Gorordo, de 90 y 83 años respectivamente, quienes se animaron a unirse a la aplicación de citas con la ayuda de sus hijos y nietos. Ambos habían quedado viudos hace un tiempo.

"Todo comenzó en noviembre de 2022. Fue en ese entonces cuando mi hijo me dijo que me iba a instalar una aplicación para conocer a un compañero. Apareció un montón de gente de distintas partes del mundo. Luego encontré a Emilio y decidí viajar para conocerlo. Un día me propuso casamiento y acepté", aseguró la adulta mayor.

Sin embargo, en el caso de Emilio, fue su nieta quien lo incentivó a unirse a la red social, ya que sabía que para él sería difícil quedarse solo de por vida.

Tras entablar una serie de conversaciones telefónicas, Liria se atrevió a viajar a la ciudad en la que vivía Emilio para conocerlo. El resto es historia.

"Coincidimos en muchas cosas, nos gusta reírnos, escuchar música y estar lo más alegre que se pueda estar. Les digo a los chicos que las cosas pasan porque tienen que pasar, que no se queden solos, es muy feo llevar la soledad a esta edad. A mí me cambió la vida", concluyó la recién casada.

@eldocetv Hubo match 💘🥹 Tinder fue el puente que los unió para siempre. La nieta de Emilio y el hijo de Liria crearon las cuentas en esta red social que les permitió conocerse. Ella dejó a toda su familia en Santa Fe para iniciar esta hermosa historia. #eldoce #amor #historia #tinder #tiktokinforma ♬ sonido original - eldocetv