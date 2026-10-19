Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva protagonizaron tensos choques verbales durante el primer debate de la campaña presidencial brasileña de segunda vuelta, celebrado este domingo en São Paulo (el segundo y final se realizará el vienes en la misma ciudad).

El senador ultraderechista anunció que declarará la guerra al "narcoterrorismo" y sumará a Brasil al Escudo de las Américas de Donald Trump, lo que el actual presidente consideró una "subordinación geopolítica" ante Estados Unidos.

El foro estuvo marcado por el discurso de "mano dura" del hijo de Jair Bolsonaro, con planteamientos de intervención militar -vía apoyo foráneo- en las zonas bajo control criminal; fuertes críticas al deterioro de las cuentas fiscales y al encarecimiento del costo de vida; junto con planteamientos de reestructuración profunda en el aparato estatal.

El octogenario líder progresista admitió dificultades inflacionarias en su presente mandato, pero reivindicó su gestión en seguridad y la defensa de la soberanía nacional.

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