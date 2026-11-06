Flávio Bolsonaro reaparece en la residencia de Trump tras derrota electoral

El senador brasileño Flávio Bolsonaro reapareció públicamente este jueves en Florida, durante un encuentro de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) celebrado en Mar-a-Lago, la propiedad privada del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según informó EFE, se trata de su primera aparición presencial desde que abandonó Brasil tras perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Las imágenes difundidas desde el evento muestran al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en la cita, donde estaba prevista su intervención en un foro junto al actor estadounidense Jim Caviezel, quien interpretará a su padre en la película biográfica Dark Horse.

Aunque su discurso no ha sido publicado íntegramente, un fragmento compartido en X por un periodista conservador brasileño recoge sus referencias a la fe y sus expectativas de futuro.

Bolsonaro afirmó que "todo estaba bajo el control de Dios" y que las "puertas que Dios abre nadie puede cerrarlas".

Las versiones sobre su salida de Brasil

El senador llegó a Estados Unidos el 28 de octubre y, en una entrevista publicada por The New York Times, se negó a explicar cómo consiguió salir de su país.

"Me lo llevaré a la tumba", respondió sobre los detalles del viaje. Además, negó haber recibido ayuda de "absolutamente nadie, de ningún gobierno" y aseguró: "Fui yo solo".

Sin embargo, el diario estadounidense informó en otra publicación que un funcionario de la Casa Blanca gestionó el avión que lo trasladó a Miami y que Trump autorizó directamente su ingreso a Estados Unidos.

El medio también señaló que uno de los principales asesores del presidente argentino, Javier Milei, lo recibió en un aeropuerto de Puerto Iguazú.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó que Washington facilitara su salida de Brasil.

Un encuentro del conservadurismo internacional

De acuerdo con imágenes difundidas por asistentes, Flávio Bolsonaro acudió acompañado de su hermano Eduardo Bolsonaro, exdiputado que reside en Estados Unidos desde febrero de 2025 y que también figura entre los participantes.

La CPAC está presidida por Matt Schlapp, exasesor de la Casa Blanca y dirigente cercano al Partido Republicano. Fundada en 1974, reúne a políticos, activistas y financiadores del conservadurismo estadounidense e internacional.

Esta no fue la primera participación del senador brasileño en la conferencia: en marzo pasado intervino en una edición celebrada en Texas, donde pronunció un discurso ante el movimiento conservador estadounidense.