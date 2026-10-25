Boric celebró el triunfo de Lula: "Con la esperanza intacta"

El expresidente Gabriel Boric (2022-2026) felicitó este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria electoral en segunda vuelta frente al senador Flávio Bolsonaro.

"¡Qué alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño! Gracias viejo lindo por nunca dejar de luchar, por sostener la esperanza de un mundo. Gracias Presidente Lula por tu compromiso con la humanidad. ¡Te queremos!", afirmó el ex jefe de Estado a través de sus redes sociales.

En esa misma publicación, el fundador del Frente Amplio completó su reflexión manifestando tener la "esperanza intacta".

Lula se impuso en el balotaje con el 51,72% de los sufragios frente al 48,28% obtenido por Bolsonaro.

De acuerdo con los cómputos oficiales con el 99,9% de las urnas escrutadas, el resultado consagra una remontada sin precedentes.

Se trata de la primera vez desde el retorno a la democracia (1965-1985) que un postulante en segundo lugar en la primera vuelta invierte la tendencia en la etapa decisiva.

En la primera ronda, Flávio Bolsonaro lideró con el 47% de los apoyos, superando por dos puntos a su contendiente. En la definición de este domingo, Lula logró revertir la brecha y sacar una ventaja superior a los cuatro millones de votos.