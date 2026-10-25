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Las celebraciones en Río de Janeiro tras el histórico triunfo de Lula en el balotaje

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Miles de seguidores de Luiz Inácio Lula da Silva celebran en Río de Janeiro la remontada lograda en el balotaje ante el senador Flávio Bolsonaro.

El abanderado del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 52% de los votos, frente al 48% registrado por su contendor del Partido Liberal (PL).

En consecuencia, el líder progresista fue reelecto para asumir un cuarto mandato no consecutivo a sus 81 años.

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