A un día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas este sábado con multitudinarias movilizaciones en los principales colegios electorales.

El mandatario progresista encabezó una marcha en la playa de Copacabana en Río de Janeiro y, posteriormente, se trasladó a São Paulo para culminar sus actos masivos.

Por su parte, el senador derechista lideró un paseo en motocicleta por Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, el principal estado bisagra del país.

Escucha el informe del corresponsal Patricio de la Barra.

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