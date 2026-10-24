El mandatario brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, reunió este sábado, en vísperas de la segunda vuelta de las presidenciales, a miles de simpatizantes en Río de Janeiro y afirmó estar convencido de su victoria frente al senador opositor Flávio Bolsonaro.

"Estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones. Pueden anotar ahí: mañana seré elegido presidente de la República otra vez", declaró el líder progresista a los periodistas justo antes de emprender una marcha por la icónica orilla de la playa de Copacabana.

Asimismo, Lula se declaró "muy optimista" con miras a la segunda vuelta para la que, sin embargo, todos los sondeos sitúan a ambos candidatos en empate técnico.

El candidato del PT, vestido con una gorra roja en la que estaba escrito su apellido Silva, también aprovechó para atacar a Bolsonaro, a quien acusó de "miliciano", en alusión a sus presuntos nexos con parientes de grupos paramilitares de Río.

"No es posible que no consigamos convencer a la sociedad brasileña del riesgo que corre la democracia, la libertad y las personas de bien en este país", alertó.

Lula agradeció, además, a la militancia por asumir la responsabilidad de la campaña después de la primera vuelta con actos multitudinarios en las calles y una fuerte movilización en las redes sociales.

"Tengo un ejército mayor que el chino y el estadounidense, que es el ejército de Lula", dijo en alusión a un canal público de WhatsApp, creado por el diputado André Janones, uno de sus aliados, y que ha reunido a más de 10 millones de usuarios en pocos días.

Lula viajará después a São Paulo, el mayor colegio electoral del país, para cerrar su campaña. En paralelo a su paseata en Río, Flávio Bolsonaro marchó por la ciudad de Belo Horizonte. El senador se trasladará después a Río, cuna política del bolsonarismo.

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