Brasil acude este domingo a los centros de votación en un balotaje que enfrenta al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva con el senador Flávio Bolsonaro, en un clima condicionado por la incertidumbre económica, la inseguridad y la pugna por el modelo institucional del país.

Luego de que Bolsonaro superara a Lula por dos puntos porcentuales en la primera vuelta, las encuestas anticipan una disputa ajustada en la que el presidente intenta lograr una remontada histórica: de consolidarse la victoria del octogenario líder del Partido de los Trabajadores (PT), sería el primer precedente democrático en que el ganador de la ronda inicial no accede al Palacio de Planalto.

En las filas del oficialismo, la jornada se percibe como un plebiscito de supervivencia democrática, y la posibilidad de un triunfo del primogénito de Jair Bolsonaro genera una honda angustia entre votantes tradicionales de la izquierda.

En la vereda contraria, parte del electorado considera agotada la etapa gubernamental del líder progresista. Las dificultades cotidianas también erosionan la base electoral del gobierno.

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