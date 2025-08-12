Exprostituto y actor porno asumió como ministro en Colombia

El politólogo Juan Florián, que en el pasado fue prostituto y actor porno, asumió como ministro de Igualdad de Colombia, cartera en la que, desde abril, ocupaba el cargo de viceministro.

"Con orgullo y compromiso asumo hoy como ministro de Igualdad y Equidad, para seguir trabajando por las poblaciones históricamente excluidas. Reconocemos la diferencia como parte del cambio y la construcción de paz", declaró Florián durante la toma de posesión, en reemplazo de Carlos Rosero.

El nuevo ministro tiene 20 años de experiencia en organizaciones de cooperación internacional, como Médicos Sin Fronteras y Save the Children.

También fue trabajador sexual e hizo contenido pornográfico para adultos, según reveló él mismo a principios de agosto en las redes sociales: "No, no vengo de las élites. Vengo de las calles, de la lucha, del activismo de verdad".

"Fui trabajador sexual, hice contenido para adultos, soy VIH positivo, y fui migrante. Pero también soy politólogo, he sido constructor de políticas públicas, gerente público, defensor de los derechos humanos, viceministro y, sobre todo, un hijo del pueblo que no olvida de dónde viene", agregó en su momento.

Nombramiento polémico

El Ministerio de Igualdad fue creado en los primeros meses del Gobierno de Gustavo Petro, en 2022, e inicialmente adjudicado a la vicepresidenta Francia Márquez.

Sin embargo, el mandatario le retiró esa cartera luego de que, en una tensa reunión en febrero pasado, Márquez criticara a algunos cercanos al presidente.

Con su salida, el Gobierno nombró a Rosero, un líder afrodescendiente, como jefe de la cartera y a Florián como viceministro, una decisión a la que se opusieron tanto Márquez como su sucesor, según reveló Petro el mes pasado.

"A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno", le dijo Petro a Rosero en otro consejo de ministros, el 15 de julio.

La nominación oficial, a inicios de mes, dio pie a una "arqueología tuitera" que desempolvó mensajes tales como: "Holi soy la Juan Florián: tengo VIH, fui trabajadora sexual, pasiva, afeminada, activista y hasta funcionaria pública. Ah y me dicen María Laura Andueza: La que le gusta la verga grande, venosa y gruesa".

"Repartir el culo y cobrar. Primero que todo soy puta y bien puta, re putísima", decía otro mensaje. La polémica también fue alimentada por la difusión de imágenes sexuales explícitas.

Gustavo Petro ha defendido que Florián dirigió una organización de personas LGTBI en Bogotá, por lo que fue amenazado de muerte y debió exiliarse en París, donde recurrió a la pornografía para sobrevivir.

Este martes, celebrando la asunción de su nuevo secretario de Estado, reinvindicó la "idea de una igualdad universal", sin "personas esclavas o discrimandas (sic) en ninguna parte".