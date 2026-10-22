Detenida en Ecuador la dos veces candidata presidencial correísta Luisa González

Luisa González, excandidata presidencial del correísmo en las dos últimas elecciones celebradas en Ecuador en 2023 y 2025, fue detenida en la madrugada de este jueves por la Policía Nacional, a escasas cinco semanas de la celebración en el país andino de las elecciones locales.

La detención se produjo en Canuto, la localidad rural de la provincia de Manabí donde se crió y creció González, según confirmó la división zonal de la Policía en esa jurisdicción sin dar mayores detalles, ya que el operativo fue realizado por agentes enviados directamente desde la capital, Quito.

González, quien en las elecciones locales de noviembre fue invalidada por no cumplir varios requisitos contemplados en la norma, se encuentra investigada por la Fiscalía por la supuesta financiación irregular de sus campañas electorales, a la vez que la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), está suspendido e impedido de participar en comicios.

La Fiscalía informó a través de las redes sociales que en la madrugada de este jueves ejecutó junto a la Policía tres órdenes de detención para formular cargos ante la Justicia por lavado de dinero en las provincias de Manabí y Pichincha, cuya capital es Quito, sin especificar si entre los arrestos está la excandidata González.

El Ministerio Público apuntó que, en el marco del caso denominado 'Laberinto', investiga "presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos".

La voz de alerta la dio el expresidente Correa a través de un mensaje en la red social X. "Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!! Ecuador Vencerá", escribió sin más detalles.

A inicios de este año, González fue imputada dentro del denominado caso 'Caja Chica', en el que la Fiscalía atribuye un presunto delito de delincuencia organizada para lavado de dinero al supuestamente haber financiado la campaña de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023 con dinero en efectivo traído desde Venezuela.

Producto de ello, la Revolución Ciudadana fue suspendida en marzo pasado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a petición de la Fiscalía, en una acción que el correísmo ha denunciado como una persecución política por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa para dejarlos fuera de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre.

Tras ello, González, que perdió en segunda vuelta frente a Daniel Noboa las elecciones de 2023 y 2025, intentó, sin éxito, inscribir su candidatura para postular por la Prefectura de Manabí, auspiciada por el partido indigenista Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

González denunció la "dictadura de Noboa"

Luisa González aseguró, a través de un comunicado, en redes sociales que el país andino "ha llegado a una situación insostenible" y denunció que "el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente en la dictadura de (Daniel) Noboa".

En el mensaje difundido desde su cuenta oficial, afirmó que el motivo de su detención, en el marco de unas investigaciones de la Fiscalía por lavado de dinero al haber tenido un supuesto manejo irregular de su campaña electoral de 2023, es "una acusación absurda".

"Responderé con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben y que están comprometidos con lograr la libertad de Ecuador y un futuro mejor para el país", señaló González, que perdió en segunda vuelta las elecciones presidenciales de 2023 y 2025 ante el actual mandatario, Daniel Noboa.

"Hemos llegado a una situación insostenible. La dictadura de Noboa no solo ha llevado a nuestro querido país al desastre económico, con una violencia y una corrupción totales, sino que el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente", enfatizó.

González pidió a la Revolución Ciudadana y a las demás fuerzas progresistas "unidad, unidad y unidad para lograr la libertad y de la democracia en el país".

"Gracias por esa infinita solidaridad que se ha ido construyendo en todo Ecuador. Más temprano que tarde, el silencio explotará en cada rincón del territorio y lograremos la tan anhelada democracia", concluyó.

Correísmo exigió "inmediata libertad" de González

La Revolución Ciudadana denunció una persecución en su contra y exigió la "inmediata libertad" de la excandidata presidencial.

En una rueda de prensa en la capital, Quito, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, sostuvo que González ha sido "secuestrada por este Gobierno" al aseverar que "no hay razones" para la detención de la excandidata.

Rivadeneira afirmó que el caso por el que ha sido detenida González es "un proceso ya juzgado", y cuestionó que la Fiscalía reabra el expediente a cinco semanas de las elecciones locales.

"¿Qué tan mal está el Gobierno de Daniel Noboa? ¿Tanto rechazo tiene del pueblo que tiene que acudir a secuestrar y arrestar autoridades?", señaló antes de enumerar a miembros de la Revolución Ciudadana que están en prisión, como el exvicepresidente Jorge Glas, que acumula tres condenas por corrupción.

Rivadeneira presume que, con la situación de González, el Gobierno "quiere tapar la crisis energética, la crisis de salud, la educativa, la crisis de seguridad, quiere tapar con estos shows mediáticos, arriesgando la vida de dirigentes políticos de este país", opinó.

En medio del aplauso de seguidores, exigió la "inmediata libertad de Luisa González" y anunció que implementarán "acciones" a nivel local con la movilización de la militancia, y a nivel internacional, como la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ricardo Patiño, que fue canciller durante el Gobierno de Correa, entre otros cargos, insistió en declaraciones a EFE que González fue "secuestrada" y la calificó como "una de las figuras políticas más importantes del país".

"Vamos a movilizarnos, a salir a las calles, a exigir que se termine esta dictadura, exigir respeto, libertad", apuntó al señalar que ni siquiera saben en dónde se encuentra González tras ser detenida.