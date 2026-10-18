Aprobación de Trump cayó a un mínimo histórico a semanas de las elecciones de medio mandato

La aprobación del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha caído a un nuevo mínimo, a dos semanas de las elecciones de medio mandato, en las que el Partido Republicano se juega el control del Congreso, según una nueva encuesta de Ipsos, The Washington Post y ABC News.

La encuesta refleja la peor cifra de apoyo entre los estadounidenses: tan solo el 33 % de los encuestados aprueba su gestión, frente a un 66 % que lo desaprueba; el 52 % manifiesta una desaprobación firme.

Este índice de aprobación (33 %) es cuatro puntos porcentuales inferior al registrado en julio pasado y 12 puntos menor que en febrero de 2025, cuando su aprobación registraba el 45 %.

Se trata del nivel más bajo que haya tenido el presidente, incluso teniendo en cuenta cualquier otro momento de su primer mandato, destacó The Washington Post.

Entre los votantes probables, la aprobación de Trump es del 38%, mientras que el 62% lo desaprueba.

En general, los resultados muestran que los votantes se sienten preocupados por el costo de vida y por la decisión del presidente de entrar en guerra contra Irán, lo que ha afectado el valor de la gasolina.

De hecho, el 71 % de los encuestados considera que el precio de la gasolina es "inasequible", una cifra superior al 28 % registrado en febrero, antes de que la guerra en Irán provocara un aumento en los costes de los combustibles.

A esto se suma que el 72 % de los encuestados afirmó que el país avanza en la dirección equivocada, lo que supone un aumento de cinco puntos respecto a abril.

En Estados Unidos, tradicionalmente, el nivel de aprobación del presidente es uno de los principales factores para anticipar los resultados de las elecciones de mitad de mandato y varios congresistas republicanos están teniendo problemas en sus distritos, otrora bastiones conservadores.

Los demócratas han ganado terreno: los votantes probables encuestados respaldaron a los candidatos demócratas frente a los republicano en las elecciones para el Congreso, con un 52 % frente a un 44 %.

Ese mismo margen de 8 puntos se observa entre el conjunto de los votantes registrados -50 % frente a 42 %., lo que supone una mejora para los demócratas respecto a la encuesta de julio pasado, cuando la diferencia entre demócratas y republicanos era de apenas 3 puntos.

Trump aumentó su participación en eventos electorales alrededor del país para lograr mantener el control del Congreso.

Con ese objetivo, el mes pasado volvió a prometer un pago de 5.000 dólares para cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones del 3 de noviembre, una propuesta que vinculó nuevamente a los ingresos obtenidos mediante los aranceles.