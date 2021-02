Senado comienza análisis del segundo juicio político contra Donald Trump

Este martes comienza el análisis del segundo juicio político contra Donald Trump en el Senado, por el cargo único de incitar a una insurrección, en relación con el ampliamente repudiado asalto al Capitolio el 6 de enero.

Cabe recordar que no solo es la primera vez que un ex presidente es sometido a este proceso, sino que Trump también es el primer mandatario en ser enjuiciado por segunda vez en Estados Unidos.

Parte de la argumentación para su condena es que la mañana del 6 de enero, el entonces presidente saliente emplazó a los asistentes del mitín "Save America", realizado en la elipse de Washington DC, a no permitir un "robo" de su supuesto triunfo electoral por sobre el actual jefe de Gobierno, Joe Biden, que si bien nunca fue comprobado, el empresario insistió en defender durante sus últimos meses en la Casa Blanca.

"Todos los que estamos aquí hoy no queremos que nuestra victoria electoral sea robada por demócratas envalentonados, de izquierda radical, que es lo que están haciendo, ni robada por los medios de comunicación falsos. Nunca nos rendiremos, nunca concederemos. eso no pasa. No concedes cuando hay un robo involucrado, y luchamos como demonios, y si no luchan así, ya no van a tener un país", enfatizó Trump ese día.

Pocas horas después se dio la violenta irrupción, jornada que finalizó con cinco personas fallecidas, y cuyos participantes incluso dijeron a la policía y demás personal de seguridad del edificio que habían concurrido porque le hacían caso a Donald Trump.

IMPROBABLE AVANCE

En la previa, los representantes de ambos partidos en el Senado detallaron cómo será el proceso, con el líder de los demócratas, Chuck Schumer, adelantando que se ha "acordado una estructura que garantizará un juicio político del Senado justo y honesto al ex presidente. Cada lado tendrá tiempo para argumentar: 16 horas durante dos días para los persecutores, y lo mismo para el consejo del ex presidente".

"Como en juicios anteriores, habrá igual tiempo para las preguntas de los senadores y para los argumentos de cierre, y la oportunidad para que el Senado delibere, si así lo elige. Y entonces votaremos sobre el artículo de acusación, y si el presidente es condenado, procederemos a votar si está calificado para disfrutar de cualquier oficina de honor, confianza o beneficio bajo los Estados Unidos", explicó el parlamentario.

La revisión del juicio comienza a las 15:00 horas en Chile, primero con una evaluación de si este es constitucional, para lo que se asignaron cuatro horas.

Cada partido tiene 50 votos, y se necesitan 67 para dictar una condena contra Trump, lo que al menos en esta fase previa ha sido calificado como improbable.