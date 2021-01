Politólogo: Trump fue el que animó el asalto al Capitolio y podría acusársele por crimen federal

El politólogo chileno-estadounidense y ex subsecretario de Estado para América Latina del gobierno de Barack Obama, Arturo Valenzuela, cree que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ser juzgado penalmente por el asedio y asalto de sus simpatizantes al Capitolio, que se produjo ayer después de que el propio mandatario les animase a ir a la sede del legislativo para denunciar un supuesto fraude electoral que clama sin aportar pruebas.

"Esto ha sido lamentable, algo que nunca se había visto en este país, desde la Guerra de 1812, cuando llegaron los británicos y se metieron al Parlamento. Esto ha sido un trauma muy fuerte para la sociedad americana e incluso para muchas personas que habían apoyado al gobierno de Trump y muchos dirigentes del Partido Republicano", dijo Valenzuela, actualmente director del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, a Lo Que Queda del Día, de Cooperativa.

"Él (Trump) estuvo animando, hasta cierto punto, este tipo de cosas" y "podría acusársele de haber cometido un crimen federal", afirmó.

Los disturbios registrados en el Capitolio de EE.UU. cuando el Congreso validaba el triunfo del demócrata Joe Biden e incitados por Trump han llevado a políticos de todos los colores a pedir que se invoque por primera vez en la historia la Enmienda 25, que permitiría sacarlo de la Casa Blanca.

La Enmienda 25 de la Constitución, creada para abordar las brechas constitucionales existentes sobre la sucesión presidencial en casos de problemas de salud, permite la destitución del mandatario si se determina que es "incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo".

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, aseguró este jueves que se debe aplicarlo a Trump por su actuación "sediciosa", y que en caso contrario el Congreso debería iniciar un juicio político al presidente ("impeachment").

Valenzuela explicó que la activación de la Enmienda 25 "requeriría que el vicepresidente (Mike Pence) y todo el gabinete firmaran un documento diciendo que tienen constancia de que el presidente está enfermo y que efectivamente no puede gobernar, pero es muy improbable que se vaya a tratar de instrumentalizar esto a menos de dos semanas de la toma de posesión de Biden".

En paralelo, el diario The New York Times (NYT) informó este jueves que el presidente Donald Trump ha hablado recientemente con varios colaboradores sobre la posibilidad de perdonarse a sí mismo de forma preventiva, con el fin de eludir posibles investigaciones una vez abandone la Casa Blanca.

El periódico, que cita a dos fuentes anónimas con conocimiento de las conversaciones, señala que Trump ha sacado el asunto a relucir en varias ocasiones desde su derrota electoral y ha preguntado a miembros de su equipo sobre los efectos jurídicos y políticos que podría tener la medida.

Según el NYT, no está claro si el mandatario volvió a abordar la cuestión después del asalto al Capitolio.

Que un presidente se perdone a sí mismo sería algo inédito en la historia de Estados Unidos, pero Trump ya ha hablado en público repetidamente sobre esa opción, defendiendo que tiene el "derecho absoluto" a hacerlo, algo que cuestionan numerosos expertos.

El líder republicano planteó esa opción especialmente durante la investigación de la llamada trama rusa, que indagó los supuestos lazos entre Rusia y su campaña en las elecciones de 2016.

El caso se cerró sin que Trump fuese acusado de ningún delito por unas normas del Departamento de Justicia que establecen que un jefe de Estado no puede ser imputado mientras está en el poder.

Sin embargo, el fiscal especial del caso, Robert Mueller, insistió en todo momento en que el mandatario no fue exonerado, lo que hace que potencialmente pueda ser enjuiciado cuando deje la Casa Blanca.

Según algunos analistas, Trump podría enfrentarse también a algún tipo de responsabilidad ante la Justicia por haber presionado a la máxima autoridad electoral de Georgia para que manipulara los resultados de los comicios de noviembre o por incitación a la violencia en el asalto al Capitolio.

Breaking News: President Trump has suggested to aides in recent weeks that he wants to pardon himself, according to two people with knowledge of the discussions. https://t.co/kUfnbj5Hrk