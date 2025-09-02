Trump reapareció tras varios días de especulaciones sobre su salud

Tras días de especulaciones sobre su salud, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció este martes para anunciar el movimiento de la sede del Comando Espacial del estado de Colorado hacia Alabama.

La alocución de esta jornada fue la primera aparición oficial de Trump desde hace una semana cuando celebró una reunión con su gabinete abierta a la prensa, lo que había generado cuestionamientos sobre su estado de salud, ya que tampoco tuvo presencia en sus redes sociales durante esos días.

Su reaparición también coincide con un aumento en la presencia global en los últimos días del líder chino, Xi Jinping, quien se reunió con el mandatario ruso Vladimir Putin y el hindú Narendra Modi en la denominada Cumbre de Shanghai, donde rechazaron "injerencias" por parte de otros países.

Con esta disposición del mandatario republicano se haría oficial la mudanza a Hunstville, Alabama, de la entidad de la Fuerza Espacial de Estados Unidos (USSF en inglés), creada en 2019 para operar y proteger el dominio espacial estadounidense.

Altos oficiales de la Fuerza Aérea recomendaron a su antecesor, Joe Biden, trasladar la sede del Comando Espacial a esa localidad, hogar del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA y un importante centro para contratistas de defensa, aunque el expresidente optó en 2023 por seguir el consejo del entonces jefe del Comando, a favor de que quedara establecido en Colorado.

Actualmente el Comando Espacial opera desde la Base de la Fuerza Espacial Peterson en Colorado Springs de forma interina y emplea a unas 1.700 personas, según registros oficiales.