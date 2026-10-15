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Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Trump reiteró que los carteles controlan México y afirmó que se lo dijo a Sheinbaum

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El presidente de EE.UU. presionó a su par mexicana para que permita operaciones militares estadounidenses contra organizaciones criminales dentro de su territorio.

"Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza", dijo el republicano, quien consideró que "México debería hacerlo, pero ahora mismo no son capaces".

Trump reiteró que los carteles controlan México y afirmó que se lo dijo a Sheinbaum
 EFE (archivo)

"Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa. Pero los carteles controlan México", afirmó Trump sobre Sheinbaum, quien sostiene que autorizar operaciones estadounidenses vulneraría la soberanía del país.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este jueves que los carteles del narcotráfico tienen el control de México y afirmó que se lo dijo a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Lamentablemente, los carteles controlan México. Se lo dije a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa. Pero los carteles controlan México", declaró durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca.

Durante su intervención, Trump presumió de la campaña militar contra lanchas que, según dijo, transportan drogas por vía marítima y advirtió que todavía no ha emprendido un "ataque total por tierra".

"Sabemos dónde están todos los malos. Los carteles. Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza", agregó el mandatario, quien consideró que "México debería hacerlo, pero, sinceramente, ahora mismo no son capaces".

Trump llegó a imitar el ruido de los misiles cayendo sobre las lanchas supuestas cargadas de droga y aseguró que no siente compasión por las personas a bordo porque, a su juicio, "cada uno de esos barcos mata a miles y miles de personas" con fentanilo.

"Lo malo de todo esto es que ya nadie sale a pescar", bromeó el republicano, en medio de las críticas que denuncian que estos operativos han matado de manera extrajudicial a pescadores.

Trump suele afirmar que el crimen organizado tiene el control del territorio mexicano y, durante su discurso en septiembre ante la Asamblea General de la ONU, afirmó que México es "el epicentro" del narcotráfico.

El mandatario presiona para que México permita operaciones militares estadounidenses dentro de su territorio contra los carteles, algo a lo que se opone Sheinbaum por considerar que vulneraría la soberanía del país.

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