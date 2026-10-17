Rusia califica de "momento histórico" decisión de Trump de suspender sanciones

El emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, calificó este sábado de "momento histórico" la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de suspender la aplicación de las sanciones contra Rusia aprobadas por el Congreso, paquete que contemplaba hasta un 100 % de aranceles contra los importadores de hidrocarburos rusos.

"La suspensión de la ley Graham por parte de la Administración del presidente Trump es importante y realmente un momento histórico", escribió Dmítriev en su canal de Telegram.

Añadió que, "en vez de sanciones y confrontación" la Casa Blanca apostó por "la cooperación mutuamente beneficiosa y la responsabilidad conjunta por la estabilidad global".

"La cooperación económica entre Rusia y EE.UU. responde a los intereses de ambos países, contribuye a la estabilidad de la economía mundial y crea las condiciones para el fortalecimiento de la confianza y el logro de una paz duradera", señaló.

A su juicio, la aplicación de la ley Graham "podía haber frenado práctica y totalmente la cooperación económica" entre Moscú y Washington "y haber causado un grave perjuicio a toda la economía estadounidense y los mercados internacionales".

Posteriormente, Dmítriev aseguró en la red social X que "los enemigos de la seguridad global, la cooperación y la prosperidad estarán descontentos".

Zelenski advierte que suspensión de sanciones favorece a Rusia

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el levantamiento temporal de las sanciones sea el primer paso hacia nuevas medidas favorables a Moscú.

"Lamentablemente, el levantamiento de las sanciones continuará. Creo que el acuerdo sobre el diésel es el primer paso. Me parece que no se puede detener a Putin de esta manera. Al contrario, siente alegría y satisfacción al ver que cuenta con ese apoyo", afirmó Zelenski a los medios tras regresar de Bruselas, donde participó el viernes en la cumbre europea, según recoge la agencia Ukrinform.

Zelenski agradeció al Congreso de Estados Unidos la aprobación en septiembre pasado de la Ley Lindsey Graham de sanciones contra Rusia y afirmó que suspender su aplicación fue un error.

"Estoy agradecido a sus amigos en el Congreso que apoyaron esta ley. Fue una gran victoria. Existe realmente un apoyo bipartidista a esta legislación. Y ahora, la decisión de anular todo esto, de bloquearlo, me parece equivocada. Y, sin duda, solo ayuda a los rusos. (...) Desde luego, no detiene la guerra", sentenció.

Asimismo, expresó su esperanza de que Trump "haga todo lo posible para que Putin deje de matar, detenga los ataques contra nuestro sector energético y ponga fin a esta guerra", pero reiteró que esto no se puede lograr limitando la capacidad de Ucrania para responder a Rusia "y mucho menos levantando las sanciones".

Críticas de republicanos y demócratas a Trump

La decisión también generó cuestionamientos entre legisladores de ambos partidos estadounidenses.

El senador republicano por Texas, John Cornyn, quien considera que "Lindsey estaría horrorizado" por la orden ejecutiva y pidió al Congreso debería "investigar la ayuda y el apoyo de Trump a Putin".

Por su parte, el senador por Carolina del Norte, Thom Tillis, calificó la decisión de Trump como "más allá de la irresponsabilidad".

"¿Qué parte de hacer cumplir una ley aprobada por el Senado con 86 votos a favor y 11 en contra no entienden el Presidente y sus asesores?(...). Si el Presidente realmente quiere bajar los precios de la energía, puede hacerlo resolviendo el problema de Irán, no haciéndole un favor a Vladimir Putin", indicó en su cuenta de X el legislador, que ha criticado antes al mandatario.

Desde el Partido Demócrata, el senador Richard Blumenthal, de Connecticut, sostuvo que las exenciones "no tienen nada que ver con nuestra seguridad nacional, sino con congraciarse con Vladimir Putin".

Por su parte, la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, advirtió que la decisión permitirá al mandatario ruso "continuar su guerra de agresión" contra Ucrania.

La ley Graham, aprobada por el Congreso el 18 de septiembre, busca endurecer las sanciones económicas contra Rusia y limitar los recursos que financian la guerra en Ucrania. Aunque la normativa permite al presidente conceder exenciones y exige informar al Congreso cuando decide no aplicar las restricciones, Trump no explicó en su orden ejecutiva las razones de interés nacional que justifican la medida.