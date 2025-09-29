Mujer ganó millonario premio de la lotería tras usar Chat GPT en EEUU

Una mujer de Virginia, Estados Unidos, obtuvo un millonario premio en la lotería tras recurrir a la ayuda de ChatGPT para elegir los números ganadores.

Carrie Edwards, quien aseguró que no juega la lotería con frecuencia, usó la app ChatGPT de su teléfono para elegir sus números: "Le dije: 'ChatGPT, háblame... ¿Tienes números para mí?'", reveló en una conferencia de prensa.

Fue así como la mujer acertó cuatro de los primeros cinco números de la Lotería de Virginia. Pero eso no fue todo: Si bien el premio inicial era de alrededor de 50 millones de pesos, Edwards optó por pagar un dólar extra por la opción Power Play, lo que triplicó sus ganancias a $144 millones.

"Tan pronto como esa divina bendición cayó sobre mis hombros, supe exactamente qué debía hacer con ella. Y sabía que necesitaba entregarlo todo, porque he sido muy bendecida y quiero que esto sea un ejemplo de cómo otras personas, cuando son bendecidas, pueden bendecir a otras personas", aseguró la mujer.

El premio será donado a tres organizaciones. La primera es la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD), que apoya la investigación de una enfermedad que le quitó la vida a su difunto esposo en 2024.

La segunda donación de Edwards irá a Shalom Farms, una granja regenerativa que se centra en soluciones impulsadas por la comunidad para la inseguridad alimentaria, mientras que la tercera beneficiaria será la Sociedad de Socorro de la Marina y el Cuerpo de Marines.