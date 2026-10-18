Zelenski: EE.UU. cometería un "error histórico" si se pone del lado de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió este domingo que si Estados Unidos se pone del lado de Rusia seria "un error histórico", aunque sigue considerando a Washington como su aliado.

"Queremos confiar en él. Espero que cambie sus decisiones, porque creo que todo son errores, y eso no nos ayudará ni a nosotros ni a Estados Unidos", indicó Zelenski en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC News.

Sus comentarios ocurren después que el presidente estadounidense, Donald Trump, eximiera a Rusia de las sanciones contempladas en un una ley que también aplica a Irán y que lleva el nombre del difunto senador Lindsey Graham, aprobada en el Congreso el 18 de septiembre.

Quedaron libradas las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

Zelenski lamentó la resolución del republicano, al considerar que Graham fue "un gran defensor de la paz y de Ucrania".

Sin embargo, la decisión de Trump, que le ha valido críticas tanto de republicanos como demócratas, no elimina las sanciones que Estados Unidos ya había impuesto a Rusia mediante órdenes ejecutivas anteriores.

La compra de diésel ruso por parte de EE.UU. "fortalecerá la voluntad de Putin"

La última orden ejecutiva surgió luego de que Washington autorizara temporalmente las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones vigentes contra Moscú.

Zelenski reprochó que dicha iniciativa "fortalecerá la voluntad de Putin de ocuparnos" y que no tendría "una influencia real" en una baja del precio del petróleo en Estados Unidos, porque el aumento en el valor -afirmó- se debía al bloqueo del estrecho de Ormuz y no a Ucrania.

El presidente ucraniano indicó además que cree que la decisión de limitar temporalmente Starlink a su país -utilizado para interceptar drones propulsados ​​a reacción-, impuesta por la empresa SpaceX de Elon Musk, fue una orden de Washington.

Sin embargo, Trump negó el pasado viernes que él o Musk hayan tenido algo que ver en el tema de Starlink.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, también rechazó el sábado, antes de su viaje a Uzbekistán, que Washington haya estado implicado en ese asunto.

"No tenemos nada que ver con eso. No, nadie ordenó que se redujera la velocidad de Starlink. Ocurrió de forma espontánea, pero entiendo que ya se ha restablecido. Ha vuelto a la velocidad anterior", afirmó Rubio.

"Quizás (yo) no sea muy educado, pero es mejor tener socios muy abiertos y claros"

Durante la entrevista Zelenski, también respondió al comentario de Trump de que él es "más difícil de tratar que Putin".

"Quizás (yo) no sea muy educado, pero es mejor tener socios que sean muy abiertos y claros que tener socios que sean unos asesinos, incluso con una sonrisa en la cara", señaló.

El líder de Kiev también indicó que tenía previsto hablar hoy por teléfono con los negociadores estadounidenses que buscan un acuerdo de paz con Rusia, y que mantiene la esperanza de que se celebrará una reunión en los próximos días.

"Estoy muy abierto a ello, incluso con todas las difíciles circunstancias", aseguró a NBC.

Rusia: Ataque a San Petersburgo demuestra que Zelenski no quiere negociaciones

En tanto, por parte de Rusia, el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov reaccionó al reciente ataque masivo de Ucrania contra San Petesburgo, asegurando que Zelenski ha demostrado que "no quiere negociaciones de paz".

"Hemos extraído sólo una conclusión: Zelenski no quiere negociaciones. Ya las ha hecho fracasar en más de una ocasión", dijo a la prensa rusa Lavrov.

El ministro ruso subrayó que esto ocurre cada vez que EE.UU. intenta reanudar las negociaciones: "Al día siguiente (...), Ucrania hace algo totalmente inadmisible y repugnante, principalmente ataques contra objetivos civiles".

Aunque ha sido Rusia quien ignoró la tregua energética propuesta por Trump, insistió es que "es evidente que Zelenski ni siquiera quiere avanzar hace la consecución de acuerdos".

"Se ve que es consciente de que cualquier acuerdo que sea aceptable para Rusia y para Estados Unidos significará el fin de su régimen y de él personalmente", señaló.

En cuanto al acuerdo de diésel entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, que la Unión Europea considera "una traición a Ucrania", el jefe de la diplomacia rusa sentenció que "ese es un asunto que incumbe a Moscú y Washington".

Mientras, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, describió el ataque contra la antigua capital zarista como "el último síntoma de agonía" de Ucrania, aunque, de todas formas, "eso no podrá cambiar la marcha de los acontecimientos".

Añadió que los ataques masivos diarios rusos contra el país vecino están dando "sus resultados" a la hora de "reducir el potencial" del ejército ucraniano, que aún controla la quinta parte de la región de Donetsk, que las tropas rusas no son capaces de tomar desde 2022.