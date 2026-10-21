Meloni impone medidas de "puño duro" para combatir la violencia callejera

El decreto aprobado anoche por el Consejo de Ministros italiano en respuesta a los disturbios ocurridos el fin de semana introduce varios delitos nuevos y amplía el alcance de otros ya existentes, y afecta particularmente a los menores, que constituían la gran mayoría de los participantes en los disturbios.

El decreto-ley entra en vigor inmediatamente, ante la posibilidad de que los altercados se repitan este fin de semana en Milán, pero debe convertirse en ley dentro del plazo constitucional de 60 días, con posibilidad de modificaciones durante su tramitación parlamentaria.

Las 10 claves del 'puño duro' contra los menores

1. Nuevo delito de participación violenta en manifestaciones. Se castiga la participación en grupo en actos violentos que pongan en peligro la seguridad pública, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros.

2. Penas más duras por violencia agravada. Las sanciones aumentan cuando los participantes llevan el rostro cubierto o causan lesiones.

La normativa impulsada por el gabinete de Meloni refuerza la responsabilidad económica sobre los progenitores ante destrozos en la vía pública. (FOTO: EFE)

3. Responsabilidad económica de los padres. Se refuerzan los mecanismos para reclamar a los progenitores los daños causados por sus hijos menores, incluidos los ocasionados a bienes públicos. Además los padres de menores que cometan delitos podrán recibir multas de entre 500 y 1.000 euros, que podrán duplicarse en caso de reincidencia.

4. Retención preventiva de menores. La policía podrá aplicar la detención preventiva, norma que estaba en el Parlamento para su aprobación, también a adolescentes de entre 14 y 17 años cuando concurran las condiciones previstas por la norma.

5. Detención diferida. Se amplía a determinados delitos cometidos durante manifestaciones la posibilidad de detener al sospechoso posteriormente, a partir de las pruebas disponibles.

El Gobierno de Giorgia Meloni aprobó de urgencia un severo paquete penal tras los recientes desórdenes callejeros. (FOTO: EFE)

6. Presunción de imputabilidad a partir de los 14 años. El decreto introduce una presunción de capacidad de culpabilidad para los menores de esa edad, salvo que se demuestre lo contrario. El Gobierno ya había aprobado una norma sobre la capacidad de los menores de 14 a 17 años para comprender sus actos, pero estaba pendiente de tramitación parlamentaria.

7. Más penas para quienes organicen disturbios. Se contemplan sanciones de entre cuatro y doce años de prisión para determinadas conductas de promoción u organización de grupos destinados a cometer actos violentos, incluso mediante herramientas digitales.

8. Persecución de las agresiones a policías. Se facilita la actuación de oficio ante lesiones a agentes de policía y funcionarios de seguridad pública.

El texto autoriza la detención preventiva policial para adolescentes entre 14 y 17 años. (FOTO: EFE)

9. Refuerzo de la seguridad en Milán. Se prevé el despliegue de 500 militares adicionales para apoyar la seguridad de la ciudad hasta el 31 de diciembre de 2026. Según los medios, el presidente de la República, Sergio Mattarella, frenó dar competencias policiales, como arrestar, a los soldados.

10. Prohibición de asistir a concentraciones. Los responsables de comportamientos perjudiciales para personas o bienes durante los cinco años anteriores podrán tener prohibido participar en concentraciones públicas. Esta medida también podrá aplicarse a menores de más de 14 años.