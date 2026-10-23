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Tópicos: Mundo | Medio Oriente | Conflicto Israel-Palestina

Aplican cierre total de Cisjordania tras ataque a tiros contra israelíes

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El incidente fue celebrado por el movimiento islamista Hamás, que llamó a los palestinos armados a intensificar estas acciones.

Aplican cierre total de Cisjordania tras ataque a tiros contra israelíes
 EFE

Tras el anuncio, las Fuerzas de Defensa de Israel difundieron imágenes de soldados en Cisjordania, difuminando algunos de rostros.

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó el "cierre total" -sin plazos- de Cisjordania a partir de este viernes tras un ataque a tiros perpetrado por palestinos contra israelíes cerca de Hebrón, ubicado en el sur de este territorio ocupado, informó la oficina del mandatario.

"He dado instrucciones a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y a las fuerzas de seguridad para que procedan de inmediato a cercar la ciudad de Hebrón y se preparen para un cierre total de toda la región de Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania), con efecto a partir de hoy", dice el mensaje.

El tiroteo se produjo durante la mañana de este viernes en el cruce de Judea, cerca de Hebrón; cuando -según fuentes militares- los atacantes llegaron armados con un fusil M16 y una pistola, y abrieron fuego contra varios israelíes en el lugar.

Soldados israelíes abatieron a dos de ellos, y el Ejército, según sus portavoces, continúa la búsqueda de otros posibles implicados. En tanto, de los cinco heridos por el ataque, dos están en estado crítico.

El incidente fue celebrado por el movimiento islamista Hamás, que además llamó a los palestinos armados de este territorio a intensificar los ataques contra soldados y colonos israelíes.

"Hacemos un llamamiento a todos aquellos que portan armas (...) para que dirijan sus balas hacia los pechos de los ocupantes, sus soldados y sus colonos criminales, quienes continúan cometiendo los crímenes más atroces contra nuestro pueblo en Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza", lanzó el grupo en sus canales en internet.

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