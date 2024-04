Israel confirma que Irán lanzó "docenas de drones" hacia su territorio

El Ejército de Israel confirmó este sábado el lanzamiento de "decenas de drones" desde Irán con rumbo a su territorio, pero advirtió que éstos tardarán "varias horas" en llegar y que la Fuerza Aérea los está rastreando para interceptarlos.

"Si hay algún ataque adicional que requiera una advertencia por separado", el Ejército informará al público, dijo en una rueda de prensa el contralmirante Daniel Hagari, portavoz castrense.

Las sirenas que Israel dispone en caso de ataque sólo sonarán una vez que los drones entren en el espacio aéreo israelí, lo que va a tardar horas, insistió Hagari.

Teherán había prometido venganza en reiteradas ocasiones desde que, el 1 de abril, un bombardeo israelí contra el consulado iraní en Damasco, Siria, provocó la muerte de 13 personas: seis sirios y siete miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos el líder de su rama Fuerzas Quds, general de brigada Mohamed Reza Zahedi.

La tensión se elevó más esta misma jornada, cuando la Guardia Revolucionaria iraní secuestró en el golfo Pérsico un buque vinculado con la empresa "Zodiac Maritime", propiedad de un multimillonario israelí y con bandera portuguesa.

Poco antes de la confirmación del lanzamiento de los drones, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que Israel estaba preparado para "un ataque directo de Irán", y que los sistemas defensivos estaban desplegados.

"Estamos preparados para cualquier escenario, tanto defensiva como ofensivamente. El Estado de Israel es fuerte. Las Fuerzas de Defensa de Israel son fuertes. El público es fuerte", dijo Netanyahu, que agradeció el apoyo de EE.UU, así como de Francia y Reino Unido.

