Soldados israelíes mataron a persona con discapacidad en una incursión en Siria

Fuerzas militares israelíes mataron este jueves a una persona con discapacidad durante una incursión en Deraa, en el sur de Siria, días después de que el gobierno del país árabe denunciara una intensificación de este tipo de actividades hebreas en su territorio.

El civil con discapacidad fue abatido en la aldea de Jamla, después de que las tropas del Estado judío penetraran en la parte este de la localidad y posicionaran a una serie de francotiradores en los techos de viviendas residenciales, informó la agencia oficial de noticia siria, SANA.

Según el medio, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Hospital Nacional de Deraa.

El ataque se produjo apenas cuatro días después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria denunciara un incremento de las incursiones israelíes tanto en Deraa como en la vecina provincia de Quneitra, "coincidiendo con la intensificación de los vuelos de helicópteros, aeronaves de reconocimiento y cazas", en una violación "flagrante" de la soberanía e integridad territorial.

Tras la caída del gobierno de Bachar al Asad, en diciembre de 2024, Israel amplió su presencia militar más allá de la zona desmilitarizada supervisada por Naciones Unidas en los Altos del Golán, estableciendo nueve puestos militares entre el monte Hermón, Quneitra y Deraa.

En este contexto, sus fuerzas han llevado a cabo incursiones con relativa frecuencia e incluso han atacado objetivos gubernamentales sirios, bajo el argumento de estar defendiendo a la minoría drusa que habita en algunas zonas del sur de Siria.