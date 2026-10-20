Sheinbaum adelanta inminente acuerdo comercial entre México y EE.UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno está "muy cerca" de alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, para reducir los aranceles a la industria automotriz, el acero y el aluminio.

"Pues ya estamos muy cerca. Todavía hay algunos temas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Reducir al máximo las tarifas que tenemos hoy con los aranceles que pesan hoy sobre vehículos y acero y aluminio y que no haya más aranceles. Ese es nuestro objetivo", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de la gobernante azteca se dan luego de que el lunes su homólogo estadounidense, Donald Trump, asegurara durante un mitin político en Kansas que ambos países están próximos de cerrar un "gran" acuerdo comercial que permitiría reducir considerablemente el déficit estadounidense con México.

Trump sostuvo que su país pierde unos 150.000 millones de dólares en el intercambio comercial con México y planteó incluso la posibilidad de reducir esa cifra a cero, aunque no precisó los términos del eventual acuerdo.

En ese sentido, Sheinbaum explicó que Washington ha planteado propuestas que contemplan reducciones arancelarias a cambio de determinadas solicitudes a México, aunque reconoció que todavía existen diferencias sobre algunas de esas condiciones, las cuales no precisó.

La presidenta destacó la disposición del gobierno de Trump para alcanzar un entendimiento, pero advirtió que México no aceptará compromisos contrarios a su Constitución y sus leyes ni medidas que afecten la economía nacional o el empleo.

"Todavía no llegamos al acuerdo final, pero se ha avanzado bastante", sostuvo.