Diputada australiana sufrió atropello deliberado y se encuentra grave

La diputada independiente Helen Haines se encuentra en estado crítico tras ser atropellada este lunes frente a su oficina electoral en Wangaratta, en el noreste del estado de Victoria; incidente que el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó como un "ataque".

Haines, de 65 años, fue trasladada a un hospital con heridas graves y, posteriormente, evacuada en helicóptero hacia Melbourne, donde está siendo sometida a una cirugía de emergencia, según fuentes citadas por la cadena pública australiana ABC.

"Es demasiado pronto para que pueda dar los detalles o la motivación detrás de este ataque", dijo Albanese en un mensaje difundido en su cuenta de X, donde confirmó que la Policía investiga el caso y que un sospechoso ya se encuentra bajo custodia. También indicó fue activado el grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo.

La Policía de Victoria informó de que el sospechoso es un hombre de 43 años residente en Tarrawingee, una localidad rural próxima a Wangaratta, que conducía un todoterreno blanco.

Según las primeras informaciones, era conocido por la Policía y será sometido a una evaluación de salud mental.

Fue retenido en el lugar de los hechos por un transeúnte tras haber bajado de su vehículo, y los agentes encontraron un cuchillo al interior de éste.

Los investigadores tratan de esclarecer si el atropello fue intencionado y si el detenido conocía previamente a la diputada. Equipos antiterroristas examinarán sus antecedentes para determinar el móvil del suceso.

"Día terrible"

En una comparecencia de prensa, Albanese afirmó que no tenía conocimiento personal de amenazas previas contra Haines y pidió evitar especulaciones mientras avanzan las pesquisas.

El primer ministro destacó la trayectoria de la diputada, representante de la circunscripción de Indi desde 2019, a quien describió como una "persona íntegra y respetada" en todo el Parlamento.

Instó a rebajar el tono del debate público y de las redes sociales, y subrayó que las diferencias políticas deben resolverse mediante diálogo democrático, sin amenazas ni violencia.

Haines ha defendido, entre otras iniciativas, la creación de una comisión nacional anticorrupción independiente.

El ministro del Interior, Tony Burke, señaló que las denuncias por amenazas y acoso contra altos cargos públicos aumentaron de 951 a 1.067 entre 2024 y 2025.

El líder de la oposición, Angus Taylor, calificó la jornada de "día terrible" para Australia y advirtió contra la normalización de la violencia política. La dirigente del partido nacionalista One Nation, Pauline Hanson, también condenó cualquier agresión contra representantes electos.