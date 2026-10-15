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Tópicos: Mundo | Vaticano | Papa León XIV

A 48 horas de su cirugía, León XVI reanudó sus labores pontificias desde el hospital

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El papa estadounidense-peruano superó "con normalidad" el postoperatorio por la extirpación de un adenocarcinoma en Roma.

Celebró una misa desde una sala acondicionada en el décimo piso del Gemelli, pero permanece sin visitas.

A 48 horas de su cirugía, León XVI reanudó sus labores pontificias desde el hospital
 EFE
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El papa León XVI retomó su actividad laboral desde el hospital Gemelli, donde permanece ingresado tras ser operado el martes de un cáncer de pulmón, informó la oficina de prensa del Vaticano.

El pontífice estadounidense-peruano fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma, por un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer, en una intervención en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La recuperación postoperatoria del líder católico está transcurriendo con normalidad y comenzó a retomar su actividad laboral, según las fuentes vaticanas.

El papa esta mañana volvió a concelebrar misa en la sala que se ha instalado en la planta décima del Gemelli, donde se encuentra ingresado, ya que la capilla del policlínico está en obras.

Por el momento, León XVI no ha recibido visitas y se encuentra acompañado de sus dos secretarios.

El Vaticano no ha dado noticias aún sobre la posibilidad de que Robert Prevost pueda celebrar el próximo ángelus dominical desde el Gemelli, como hicieron sus predecesores cuando estuvieron hospitalizados.

Tampoco hay novedades sobre el próximo viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.

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