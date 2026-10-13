Vaticano confirma diagnóstico: León XIV tiene cáncer de pulmón

El papa León XIV padece de adenocarcinoma pulmonar, un cáncer maligno que se origina en las células glandulares del tejido que reviste los órganos internos, según reveló el Vaticano en un comunicado.

En la cirugía de este martes, al sacerdote estadounidense se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, mediante una cirugía videoasistida que aproximadamente duró 90 minutos.

"Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias", dice la nota vaticana.

El comunicado añade que "el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones".

De acuerdo al reporte de la Santa Sede, el equipo médico que operó a León XIV optó por un procedimiento "radical" para limpiar la zona del tumor y por ello han extirpado el lóbulo inferior del pulmón.

El pontífice católico permanecerá internado en el Policlínico Gemelli para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios, sin que se detallara el tratamiento específico que enfrentará, dada la naturaleza del tumor extirpado.