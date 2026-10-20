Helicóptero ambulancia acompañará recorrido de León XIV por Perú

La reciente operación a la que fue sometido el papa León XIV, por un cáncer pulmonar, ha obligado a extremar las precauciones para su visita a Perú prevista para noviembre, lo que incluye un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) equipado como ambulancia.

El secretario general para la visita apostólica del arzobispado de Lima, Juan Bytton, confirmó la presencia de la aeronave a disposición del líder católico, cuyo cronograma sigue en pie, agregó.

No obstante, el religioso reconoció que la salud del papa ahora implica que el momento más delicado del recorrido previsto será la visita a la localidad andina de Santa Cruz de Succhabamba, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, y a la que el pontífice llegará en un helicóptero cuya cabina no está presurizada.

Por ello, detalló, habrá una ambulancia equipada con asistencia médica para afecciones respiratorias, como soporte en caso de que se requiriese.

También se contemplan "ligeras modificaciones", como la posibilidad de que León XIV use el ascensor en la visita a la catedral de Lima, en lugar de utilizar las escaleras, con el objetivo de evitar cualquier tipo de fatiga adicional.

"Objetivamente no tenemos ninguna comunicación oficial de algún cambio (sobre la realización del viaje), pero tenemos que tener todas las condiciones para que tenga un viaje tranquilo", sostuvo Bytton.

León XIV, que el sábado recibió el alta médica y el domingo dirigió el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, tiene previsto realizar entre el 6 y 16 de noviembre su primera gira a América Latina, que incluye a Uruguay, Argentina y Perú, con una apretada agenda en cada uno de los tres países.

La estancia en Perú será la más larga, con seis días desde el 11 al 16 de noviembre, en los que prevé visitar cuatro ciudades (Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa), además de la localidad de Santa Cruz.