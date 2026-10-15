Abren convocatoria para profesores chilenos en EEUU con sueldos de $2,6 millones

Una organización internacional abrió una convocatoria para que profesores chilenos trabajen en establecimientos educacionales de Estados Unidos, con sueldos brutos anuales de entre US$42.000 (cerca de $41,2 millones) y US$70.000 (unos $68,7 millones) y oportunidades laborales en tres estados del país.

Se trata de Participate Learning, entidad dedicada al intercambio educativo que ofrece puestos en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, donde los docentes podrán enseñar español y otras asignaturas a estudiantes estadounidenses.

Según la organización, las remuneraciones mensuales pueden alcanzar aproximadamente los US$2.700 líquidos (cerca de $2,65 millones).

María José Ruiz, una profesora chilena que trabaja en Winchester, Virginia, dio a conocer a Las Últimas Noticias su experiencia y aseguró que "en mi caso es mucho mejor el sueldo acá, gano tres veces más que en Chile, aproximadamente".

Para postular, los interesados deben contar con un título de pedagogía, al menos dos años de experiencia laboral, licencia de conducir vigente y un nivel de inglés B2. Las vacantes incluyen puestos en educación básica, con estudiantes de entre cinco y 11 años, además de algunas oportunidades para enseñar español en enseñanza media.

Los gastos de vivir en Estados Unidos también deben considerarse antes de tomar una decisión: Los arriendos pueden costar entre unos $638.000 y cerca de $1,77 millones de pesos chilenos mensuales, mientras que mantener un automóvil puede representar entre $491.000 y cerca de $1,08 millones, incluidos financiamiento, seguro y combustible.

A esto se suman los servicios básicos, que pueden costar entre $98.000 y $172.000, además del teléfono e internet, con gastos estimados de entre $74.000 y $147.000, y alimentación, que puede alcanzar entre $196.000 y $295.000.

El proceso de postulación es gratuito y se realiza a través de Participate Learning hasta el 31 de octubre de 2026.

Los profesores seleccionados pueden acceder a una visa J-1, que permite participar en el programa por un período de hasta cinco años, sujeto a sus condiciones. Sus cónyuges e hijos menores de 18 años también pueden solicitar visas J-2.