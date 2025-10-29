Respiro: ENAP proyecta baja de 26 pesos en gasolinas de 93 y 97 octanos

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó hoy su informe semanal de precios estimados de combustibles, proyectando una nueva y significativa baja para la gasolina de 93 y 97 octanos, así como para el diésel, a partir de este jueves.

La estimación, que se basa en la condición de mercado abierto y competitivo de Chile, considera, entre otros factores, los precios de importación de productos, el costo de transporte marítimo y las normas de funcionamiento de los mecanismos de Estabilización (MEPCO y FEPP).

La variación estimada en el precio de los combustibles para esta semana es liderada por una caída en las gasolinas. La de 93 octanos experimentará un descenso de 26,9 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos registrará una baja de 26,8.

Por su parte, el diésel también tendrá una disminución de 20,5 pesos por litro.

A diferencia de las gasolinas y el diésel, el informe de ENAP proyecta una variación mínima para otros combustibles. El precio del GLP de uso vehicular se mantendrá sin cambios, mientras que el kerosene (parafina) verá un leve incremento, con una variación positiva de 0,2 pesos.

ENAP recordó que, si bien cumple la función de comercializar derivados de hidrocarburos a las distribuidoras, no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno.