Ante la inflación acumulada de 11,5% informada este miércoles por el INE, Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda del Gobierno de Piñera II, sostuvo en Cooperativa que "lamentablemente estamos enfrentando una especie de tormenta perfecta". Si bien

"todos los países están enfrentando más inflación como consecuencia de la pandemia, aquí no se salva nadie", precisó en Lo que Queda del Día que "en Chile hay un fenómeno particular, que fueron los retiros de fondos de pensiones, que contribuyeron a que al menos 3 de los 11 puntos se deban a esos retiros". Considerando que estas medidas se gestaron en el Congreso, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. San Sebastián reflexionó que entre la clase política "es súper importante aprender de los errores del pasado para que esto no se vuelva a repetir".

LEER ARTICULO COMPLETO