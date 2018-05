Evalúan nuevo concurso público para la dirección del INDH en Los Ríos

Tras la toma del INDH en Valdivia por parte de organizaciones sociales -que señalan trabajar ligadas al instituto- y que repudian el reciente nombramiento de Paulina Maturana como nueva directora regional, la consejera nacional del INDH, Debbie Guerra, se comprometió a presentar la situación ante sus pares.

Los manifestantes no están de acuerdo con la llegada de Maturana a Valdivia por su vínculo con Ricardo Rincón y la declaración que ella prestó en la investigación que enfrentó el ex parlamentario por violencia intrafamiliar. Además señalan que en su anterior puesto dentro del INDH en Santiago, la aludida ha enfrentado sumarios por maltrato laboral.

"Mi compromiso es poner el lunes (en la tabla del consejo), la necesidad de hacer un nuevo concurso público (para nombrar un nuevo director). Esa decisión es del colectivo que está compuesto por 11 personas", dijo a Cooperativa, Debbie Guerra.

En paralelo, el lunes, la recién nombrada directora regional debe asumir su cargo en la capital de Los Ríos.

Arturo Bravo, presidente de la corporación Vida C e integrante de la toma, leyó una declaración, afirmando que "estamos en desacuerdo absoluto por el nombramiento de una directora que no nos da garantía. Queremos que se nos escuche y respete. No es posible que no se consideren los antecedentes personales (de Maturana)".