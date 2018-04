Los Ríos: ONG rechazó nombramiento de nueva directora regional del INDH

La ONG Marco en libertad rechazó el nombramiento de Paulina Maturana como nueva directora del INDH en Los Ríos aduciendo que "(Maturana) fue parte de los testigos que (...) intentaron proteger al (entonces) parlamentario Ricardo Rincón en la acusación que había en su contra por violencia intrafamiliar".

El ex Parlamentario fue acusado ante tribunales el año 2002 por su pareja Carolina Hidalgo de darle una golpiza, dejándola con fractura de nariz y contusiones. Según consigna El Mostrador, Maturana declaró como testigo en la investigación contra Rincón, señalando que en el momento en que ocurrieron los hechos de violencia, él estaba en el hotel Radisson. Sin embargo, dicha declaración -y otros dos testimonios- fueron rechazados por el 16º juzgado civil de Santiago, donde se tramitó la causa.

La publicación señala que Maturana y Rincón fueron compañeros en la Universidad de Concepción y cuando declaró por este caso, ella trabajaba en el Sernam. Maturana, además, se ha desempeñado en la Corporación Humanas, ha estado ligada a temas de igualdad de género y actualmente es abogada del INDH.

La ONG expresó su molestia y preocupación por el nombramiento de Maturana mediante una carta enviada a Consuelo Contreras, directora nacional del INDH y a los 10 consejeros de la entidad. "Queremos exigir al Consejo del INDH que considere esta decisión y que no deseche el trabajo que este (el actual) equipo ha realizado en menos de un año de funcionamiento", indica la misiva.

"Si ella defiende a un maltratador de mujeres es difícil que defienda los derechos de las personas privadas de libertad. Como ONG repudiamos que esta mujer llegue a Valdivia" dijo a Cooperativa Gloria Moneny, presidenta de Marco en Libertad, quien estuvo a la palestra por encarar a José Antonio Kast en su última visita a Valdivia.

La respuesta de Paulina Maturana

Consultada por Cooperativa, la abogada lamentó la carta de la ONG. "Desde la unidad de colaboración con la ciudadanía (del INDH) he trabajado con Marco en Libertad, conozco y respeto a su presidenta. No me explico la presentación de su carta pero continuaré trabajando con ella y con todas las organizaciones que lo requieran. Con toda mi entrega desempeñaré mi nuevo cargo en Valdivia" indicó.

Respecto a su participación en el caso Rincón, Paulina Maturana dijo que "efectivamente declaré. Como defensora de los derechos humanos y de las mujeres, por supuesto que estoy en contra de cualquier violación contra los derechos humanos especialmente en la violencia intrafamiliar, pero en mi declaración, se me preguntó que estaba haciendo yo en tal día y en tal hora, nada más" puntualizó la abogada.